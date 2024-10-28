Kayseri'de 19 kişiye "av" cezası

Kayseri'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları av koruma kontrollerinde yasa dışı av yapan 19 kişiyi tespit etti.

Ekipler, yasa dışı avlanan 19 kişiye ceza kesti. Ayrıca, vurulmuş vaziyetteki av hayvanlarına ve bir tüfeğe el konuldu.