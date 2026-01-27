Kayseri'de bakımını yaptığı otobüsün altıda kalan işçi öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki bir rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş (31), bakım için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. İddiaya göre, akşam saatlerinde liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü, Altıntaş'ın üzerine düştü.

Altıntaş'ın otobüsün altında kaldığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekibinin aracın altından çıkardığı Altıntaş, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.