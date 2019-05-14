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Kayseri'de cezaevi firarisi 5'inci kattan atladı!

DHA

Kayseri'de düzenlenen şafak operasyonunda, hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi kaçmak için 6 katlı apartmanın 5'inci katından atladı. Yaralı olarak yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kayseri

Kayseri'de polis ekipleri haklarında tutuklama kararı buluna 40 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerden cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26),polisin evine düzenlediği şafak baskını sırasında kaçmak isterken 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairesinden kendini boşluğuna bıraktı. Ağır yaralanan Altunoluk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunoluk'un 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan 40 kişiye yönelik 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

 

Baskın yapılan evlerden biri de hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat Altunoluk'un Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Ahievran Mahallesi'ndeki evi oldu. Kapıda polisleri gören Altunoluk, 6 katlı binanın 5 katındaki evin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemin üzerine düşen şüpheli, ağır yaralandı. Kolları kırılan şüphelinin ilk tedavisini, kendisini gözaltına almaya gelen polisler yaptı.

Aynı binada oturan ve oğlunun yaralandığını gören annesi Ayşe Altunoluk ise sinir krizleri geçirdi. Murat Altunoluk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise aranan diğer şüphelileri gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

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