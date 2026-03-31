Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Giriş: 31.03.2026 - 06:39 Güncelleme:
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
