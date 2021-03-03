DHA

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tramvay güzergahında meydan geldi.

İldem-Organize Sanayi Bölgesi hattına sefer yapan ve vatmanlarının kimliği henüz öğrenilemeyen 3854-B nolu tramvay ile 2846-A nolu tramvay, seferleri bitince tek hat üzerinde depoya seyir halinde oldukları sırada kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada tramvay içinde bulunan bir yolcu ile vatman yaralandı. DHA'nın haberine göre; her iki tramvayda ise ağır hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.