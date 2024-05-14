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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kayseri'de İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Kayseri'de İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı

        Kayseri'de, firmalarla iş hayatına hazırlananları bir araya getiren "Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı" açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:04
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        Kayseri'de İstihdam Fuarı
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        Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların paydaşlığında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda 200 firma stant açtı.

        Vali Gökmen Çiçek, buradaki konuşmasında, Kayseri'nin katma değer üretip Türkiye için faydalı olmaya çalışan iller arasında yer aldığını söyledi.

        "Sanayi şehri" ifadesinin Kayseri'ye çok yakıştığını belirten Çiçek, zaman zaman şehirdeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ettiğini, işverenin çalıştıracak eleman bulamadığını ve bunun kendisine sıklıkla iletildiğini dile getirdi.

        Fuarın, kentte iş arayanlar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle dedi:

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        "İşveren iş ararken, ilçe ziyaretlerinde, çarşıda esnafımızı ziyaret ederken karşılaştığımız hemşehrilerimiz benden iş istiyor. Bir tarafta işveren çalıştıracak eleman arıyor, bir tarafta çarşıda, pazarda birçok kişi benden çalışacak iş istiyor. Burada bir problem var. Dolayısıyla işveren ve iş arayanların bir araya getirilerek büyük bir tanıtımla fuar yapmanın önemli olacağını kentteki protokol üyelerimizle yaptığımız toplantıda değerlendirdik. Bu sadece istihdamı ve ihracatı artırmak için değil bu şehrin huzuru için çok önemli. Şu ana kadar 200 firmanın katıldığını biliyoruz. Aslında katılmak isteyen yedekte bekleyen çok sayıda firma da var fakat baştaki planlamamızın bu şekilde olması, alanı ona göre ayarlamamızdan dolayı bu arkadaşlarımızı fuara alamadık. Şu an fuara katılanlar acilen 5 bin 750 kişiyi istihdam etmek istediklerini belirttiler, bunların formları ve sözleşmeleri imzalandı. 5 bin 750 kişinin bu fuarda işe girmesini bekliyoruz. Belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızı alkışlamak istiyorum, bütün ilçelerimizden otobüsle vatandaşlarımızı buraya getirdiler."

        "İŞ ARAYAN, İŞ BULACAK"

        "İş arayan, iş bulacak" mottosuyla gerçekleştiren fuarda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların stantlarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

        Fuarda stant açan bir firmanın yetkilisi Oğuz Karahan, 14 yıldır mobilya sektöründe çalıştıklarını, firmalarının döşemeci, terzi, kapamacı ve CNC operatörü aradığını söyledi.

        Firmalarında çalışacak 65 kişi için fuara katıldıklarını belirten Karahan, bu açığı fuarda kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Vatandaşlardan Fevziye Kılavuz da uzun zamandır çalışmadığını, fuara eşiyle iş aramaya geldiğini kaydetti.

        Organizasyonu sosyal medyada gördüğünü belirten Kılavuz, fuarda çok sayıda firma bulunduğunu, tek temennisinin iş bulmak olduğunu söyledi.

        Mehmet Ata da tekstil sektöründe çalıştığını ancak kısa süre önce işten ayrıldığını ifade etti.

        Ata, fuara katılan firma temsilcilerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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