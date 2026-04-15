Kayseri'de 'laf atma' kavgası: 4 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı
Giriş: 15 Nisan 2026 - 04:07
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta karşılaşan iki grup, iddiaya göre "laf atma" meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
AA'nın haberine göre; tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfek, bıçak ve sopalarla saldıran iki gruptaki 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Ö.F.D, M.E, Ş.G. ve D.G. ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
