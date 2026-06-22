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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü teslim oldu | Son dakika haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü teslim oldu

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü bir süre sonra polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü teslim oldu

        Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar C'ye çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serdar C, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö'nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu.

        OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

        S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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