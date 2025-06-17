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        Haberler Gündem Kayseri'de sondaj kuyusuna düşen işçi öldü - Güncel haberler

        Kayseri'de sondaj kuyusuna düşen işçi öldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:45
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        Sondaj kuyusuna düşen işçi öldü
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bahçesindeki inşatta sondaj çalışması yapan Y.E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle içi su ve balçık dolu kuyuya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çalışmalar sonucu yaralı olarak yaklaşık 2 metrelik kuyudan çıkarılan Y.E.D, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Y.E.D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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