Kayseri'de su sporları merkezi törenle açıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki İncesu Marina Su Sporları Merkezi törenle hizmete girdi.

İncesu Belediyesi tarafından yaptırılan merkezin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, özellikle kano sporunun tüm Kayseri'de yaygınlaştırmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la çalıştıklarında, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in ilçeyi merkez haline getirmek için verdiği mücadelenin kıymetli olduğunu söyledi.

İlmek'in ilçeyi tanıtmak için çalıştığını dile getiren Çiçek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın mücadelesi ve başvurusuyla Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti oldu. Spor başkenti olan bir şehrin her köşesinde sportif organizasyonlar ve gençlerin spora yönlendirilmesi önemli. 2029'a kadar gururla spor başkenti olduğumuzu her ortamda her yerde vurgulayacağız. Bunun yanında Türk Dünyası Kültür Başkenti'yiz. Bu gururun yaşanması şehrimiz için çok önemli" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da İncesu'nun turizm merkezi olduğunu belirterek, şehrin su sporlarıyla ilgili de Tomarza, Yahyalı ile İncesu ve Yamula Barajı olmak üzere adından söz ettirmeye başladığını dile getirdi.

İncesu Belediye Başkanı İlmek ise hayallerinin hakikate döndüğünü dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı da birer konuşma yaptı.