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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada | Son dakika haberleri

        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!

        Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:41
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        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
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        Kayseri'de kaza, 27 Mayıs'ta öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Andaç (23) idaresindeki otomobil ile Arda Ökce (20) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre kazada Andaç, olay yerinde hayatını kaybetti, Ökce ve yanındaki kişi, ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökce de kurtarılamadı.

        ÖLDÜREN HATA KAMERADA

        Mustafa Andaç'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesinde toprağa verildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Görüntülerde; Andaç'ın kullandığı otomobil ile Ökce'nin kullandığı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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