FETÖ hükümlüsü ihraç hakim yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A. (51), polis tarafından yakalandı.

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