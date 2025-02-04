Kayserispor'da maç sırasında Cardoso'ya tokat atan Bahoken affedildi

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Cardoso’ya tokat atarak kırmızı kart görmesi nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Bahoken affedildi.

Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2 mağlup olan Kayserispor’da karşılaşmanın 23’üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Kayserispor, sosyal medya hesabından Bahoken'in affedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "25.01.2025 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stéphane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporları sonrasında; başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.