Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sezona transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, Recep Uçar'la çıkışını sürdürüyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sezona transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla çıkışa geçerek puan cetvelinde 3. sıraya kadar yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezona transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, Recep Uçar'la çıkışını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sezona transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla çıkışa geçerek puan cetvelinde 3. sıraya kadar yükseldi.

        Transfer yasağı nedeniyle geçen sezon kadrosuna takviye yapamadan ligi tamamlayan Kayseri temsilcisi, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

        2023-2024 sezonuna da transfer yasağı nedeniyle sıkıntılarla başlayan Mondihome Kayserispor, yasağın kalkmasının ardından transferin son günü Aylton Boa Morte, Onurcan Piri, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

        Transferlerin geç kalması nedeniyle lige istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 haftada 6 puan toplayabildi. Çağdaş Atan'ın görevi bırakmasının ardından ligin 5. haftasından itibaren takım teknik direktör Recep Uçar'a emanet edildi.

        Uçar yönetiminde çıkışa geçen ve üst üste galibiyetler alan Kayserispor, 11 haftada 23 puan toplayarak sıralamada üçüncülüğe kadar yükseldi.

        - Ligde 7 maçtır yenilmiyor

        Ligin ilk haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk eden Kayseri ekibi, karşılamadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

        İkinci haftada deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, 3. haftada konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

        Ligin 4. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi evinde 2-0 mağlup etti.

        6. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Kayserispor, 7. haftada ise evinde Rams Başakşehir FK ile 0-0'lık skorla puanları paylaştı.

        Ligin 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Kayseri temsilcisi, ardından sırayla Çaykur Rizespor'u 3-1, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı ise 4-3 yenerek galibiyet serisi yakaladı.

        13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor ile evinde 1-1 berabere kalan Kayserispor 14. haftada deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 ve dün de Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

        Son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Mondihome Kayserispor, 15 haftanın geride kaldığı ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 29 puanla 3. sırada yer alıyor.

        - İç sahada 18 puan topladı

        Geride kalan periyotta 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren ve kalesinde 14 gol gören Kayseri temsilcisi, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü de görmedi.

        Sarı-kırmızılar, iç saha maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.

        - Gollerde Thiam imzası

        Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Senegalli forvet Mame Thiam, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti. Thiam, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.

        Thiam'ı 3 golle Portekizli sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, OSB Yıldızları Listesi'nde yer alan firmaları k...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, OSB Yıldızları Listesi'nde yer alan firmaları k...
        3 yıl önce bulunan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili ayaklandırılacak
        3 yıl önce bulunan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili ayaklandırılacak
        KAYSERİ´DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZANIN ANDINDAN TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇT...
        KAYSERİ´DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZANIN ANDINDAN TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇT...
        Kayseri´de 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın andından TIR sürücüsü kaçt...
        Kayseri´de 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın andından TIR sürücüsü kaçt...
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Ali Çamlı: Tahtayı bırakın takır takır top oynayan bir takım var
        Ali Çamlı: Tahtayı bırakın takır takır top oynayan bir takım var