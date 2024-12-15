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        Özel bireyler Büyükşehir Belediyesinde iş deneyimi yaşadı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz İletişim Projesi" kapsamında özel bireylere, çağrı merkezi ve beyaz masa gibi birimlerinde yarım günlük iş deneyimi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:57
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        Özel bireyler Büyükşehir Belediyesinde iş deneyimi yaşadı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz İletişim Projesi" kapsamında özel bireylere, çağrı merkezi ve beyaz masa gibi birimlerinde yarım günlük iş deneyimi sundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Engelsiz İletişim Projesi" kapsamında, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine beyaz masa, Alo 153 Çağrı Merkezi birimler gezdirildi.

        Özel servisle Büyükşehir Belediyesine getirilen konuklar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve belediye personeli tarafından karşılandı.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başlayan etkinlikte, özel gereksinimli misafirlerle ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Dua kaynaklarımızsınız, gururumuzsunuz. Allah razı olsun. Her zaman sizleri hayırla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Ziyarette birimlerde gerçekleştirilen çalışmalar anlatılırken, özel gereksinimli konuklara yapılan faaliyetleri deneyimleme fırsatı sunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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