Talas Gençlik Merkezi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarihi Talas Gençlik Merkezi'nde, gençlerin eğitimi ve kariyer gelişimine katkı sağlayan "Kariyer Günleri" etkinliği sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından restore edilerek gençlerin eğitimi için tahsis edilen tarihi bina, gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor.