Kayseri'de kamyonette 1 milyon 803 bin 200 makaron ele geçirildi

Kayseri'de kamyonette 1 milyon 803 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 3 bin 200'ü dolu 1 milyon 803 bin 200 makaron, 305 paket kaçak sigara, 10 puro ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. (48), D.T. (26) ve V.T'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.