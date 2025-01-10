Kayseri'de kamyonette 1 milyon 803 bin 200 makaron ele geçirildi
Kayseri'de kamyonette 1 milyon 803 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de kamyonette 1 milyon 803 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 3 bin 200'ü dolu 1 milyon 803 bin 200 makaron, 305 paket kaçak sigara, 10 puro ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö. (48), D.T. (26) ve V.T'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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