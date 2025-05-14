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        Kayseri'de 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne toplam 95 bin 461 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:51
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        Kayseri'de 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne toplam 95 bin 461 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsünün basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Aynı bölgelerde yapılan denetimlerde şikayete konu sürücünün de aralarında bulunduğu 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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