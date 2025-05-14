Kayseri'de 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi

Aynı bölgelerde yapılan denetimlerde şikayete konu sürücünün de aralarında bulunduğu 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsünün basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

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