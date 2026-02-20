Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Bünyan'da "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi

        Kayseri'de, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:03
        Bünyan'da "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi
        Kayseri'de, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi.

        Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki 21 okuldan 21 öğrenci katıldı.

        İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler Anadolu masallarını sahnede anlatarak hem dil becerilerini hem de sahne performanslarını sergiledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, çocukların hayal gücünü geliştiren, dil becerilerini güçlendiren ve kültürel değerleri yaşatan bir yarışma için bir arada olduklarını ifade etti.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Masallar, iyiliği, cesareti ve umudu öğreten, nesilden nesile aktarılan kıymetli hazinelerimizdir. Sevgili öğrencilerimiz, bugün burada sadece bir yarışmaya katılmıyor, özgüveninizi, ifade gücünüzü ve hayal dünyanızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu cesaretinizle hepiniz bizim için birincisiniz." ifadelerini kullandı.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

