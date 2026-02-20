Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Ligde zor günler geçiren Kayserispor'da tek hedef galibiyet

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Zecorner Kayserispor, bu hafta sahasında ağırlayacağı Hesap.com Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligde zor günler geçiren Kayserispor'da tek hedef galibiyet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Zecorner Kayserispor, bu hafta sahasında ağırlayacağı Hesap.com Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak.


        Aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir atan sarı-kırmızılı ekip, 22 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yeniden umutlanmak istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet ve topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor.




        - Taraftarı önünde galibiyet arayacak

        Bu sezon evinde sadece 1 kez galip gelebilen Kayserispor, 8 haftadır da sahadan 3 puanla ayrılamıyor.

        Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, Hesap.com Antalyaspor maçından sahadan 3 puanla ayrılıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.




        - Radomir Djalovic de çare olamadı

        Deneyimli çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezona başlayan ancak 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayseri ekibinde daha sonra göreve gelen Radomir Djalovic de takımı istenilen seviyeye çıkaramadı.

        Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 10 kez de rakipleriyle yenişemedi.

        Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

        Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayserispor, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.




        - Başkandan taraftara davet

        Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kader maçı olarak değerlendirilen karşılaşma öncesinde taraftarı tribüne davet etti.

        Açıkalın, takımın son haftalarda çok iyi mücadele ettiğini ancak bunu skora yansıtamadığını belirtti.

        Takımına güvendiğinin altını çizen Açıkalın, "Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu haftaki maç fitili ateşleyecektir. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızı bu haftada tribünde yerlerini almaya davet ediyorum. El ele verip bu maçı alacağız ve bu bizim için serinin başlangıcı olacak." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Bünyan'da "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi
        Bünyan'da "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi
        Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu
        Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler iftar programında buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kacır ile görüştü
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kacır ile görüştü
        Kayseri protokolü, ilk iftarı şehit aileleriyle açtı
        Kayseri protokolü, ilk iftarı şehit aileleriyle açtı
        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı
        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı