Kayseri iftar vakti 20 Şubat 2026: Kayseri İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta?
Ramazan ayının 2. gününde Kayseri'de oruç tutan vatandaşlar, 20 Şubat Cuma günü için iftar ve teravih saatini öğrenmek istiyor. Bu sebeple ''Bugün Kayseri'de iftar vakti ne zaman, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?'' sorularına yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kayseri İmsakiye 2026 ile 29 günlük imsak (sahur) saatleri ile iftar ve teravih vakitleri bell olmuştu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile 20 Şubat 2026 Kayseri iftar saati ve teravih vakti!
Bugün on bir ayın sultanı Ramazan’ın ikinci günü. Milyonlarca kişi imsak saati ile birlikte oruçlarına niyetlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise ikinci kez iftar sofralarına oturulacak ve oruçlar açılacak. Kayseri iftar saati ve teravih vakti araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi oruç tutanlara rehberlik ediyor. Peki, bugün Kayseri’de iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? İşte, Kayseri İmsakiye 2026 ile 29 günlük sahur ve iftar saatleri...
KAYSERİ’DE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
29 günlük Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Böylece 81 il için iftar ve sahur saatleri ile ve teravih vakitleri belli oldu.
Kayseri’de iftar 20 Şubat Cuma akşamı saat 18.27’de açılacak.
Yatsı ezanı saat 19.44’te okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
21 Şubat Cumartesi sahur için imsak vakti ise 05.53 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KAYSERİ İMSAKİYE 2026
Kayseri’nin iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kayseri İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kayseri Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar.
Tüm Kayseri ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.