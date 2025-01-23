Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri turizmi için "kano" hamlesi | Son dakika haberleri

        Kayseri turizmi için yeni hamle: Tomarza Böke Kano Projesi

        Kayseri'nin turizm değerlerine yen bir boyut kazandırmak isteyen Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, sporun ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği Tomarza Böke Kano Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje ile, Kayseri'nin yalnızca spor değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi açısından da önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri turizmi için "kano" hamlesi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turizmi canlandırmak ve sporun yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla "Tomarza Böke Kano Projesi"ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilerek "Altın Bayrak" kazanan Kayseri'de, "Tomarza Böke Kano Projesi" ile spor ve turizmin kesişim noktasında önemli bir adım atılacak.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'yı makamında ziyaret ederek, proje ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Yapılan son toplantıda proje detayları gözden geçirildi. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle yapılan çalışmaların hızla ilerlediği ve projenin kısa sürede ihaleye çıkacağı belirtildi. Toplantıda, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Turgut Koç da hazır bulundu.

        Kayseri'nin Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Zamantı Irmağı boyunca kano yapma imkânı sunacak bu proje, doğayla iç içe spor yapmayı sevenler için yeni bir rota oluşturacak. Projenin, Kayseri'yi yalnızca spor değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi açısından da önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirdiği Tomarza ziyaretinde, hem sporun yaygınlaştırılması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanan Tomarza Böke Kano Projesi'nin uygulama alanı Zamantı Irmağı'nda kanoya binerek kürek çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #tomarza böke kano projesi
        #turizm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?