Kayseri turizmi için "kano" hamlesi

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turizmi canlandırmak ve sporun yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla "Tomarza Böke Kano Projesi"ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilerek "Altın Bayrak" kazanan Kayseri'de, "Tomarza Böke Kano Projesi" ile spor ve turizmin kesişim noktasında önemli bir adım atılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'yı makamında ziyaret ederek, proje ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

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Yapılan son toplantıda proje detayları gözden geçirildi. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle yapılan çalışmaların hızla ilerlediği ve projenin kısa sürede ihaleye çıkacağı belirtildi. Toplantıda, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Turgut Koç da hazır bulundu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Zamantı Irmağı boyunca kano yapma imkânı sunacak bu proje, doğayla iç içe spor yapmayı sevenler için yeni bir rota oluşturacak. Projenin, Kayseri'yi yalnızca spor değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi açısından da önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirdiği Tomarza ziyaretinde, hem sporun yaygınlaştırılması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanan Tomarza Böke Kano Projesi'nin uygulama alanı Zamantı Irmağı'nda kanoya binerek kürek çekmişti.