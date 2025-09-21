Habertürk
        Kayseri virajında Beşiktaş'ta önemli eksikler! - Beşiktaş Haberleri

        Kayseri virajında Beşiktaş'ta önemli eksikler!

        Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, sakatlık nedeniyle ve statü gereği toplam 10 futbolcusundan faydalanamayacak.

        Giriş: 21.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:20
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme karşılaşmasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanında yaşadığı kaybın ardından Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

        Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında Beşiktaş, 10 futbolcusundan faydalanamayacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's takımıyla oynanan maç sebebiyle Kayserispor karşılaşması ertelenmişti. Erteleme tarihinden sonra yapılan transferler kural gereği kadroya giremiyor.

        Siyah beyazlılarda, Kayserispor deplasmanına çıkamayacak sekiz yeni transfer şöyle: Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva.

        ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

        Kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü bu maçta forma giyebilecek. İdmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin de forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın tedavisi sürerken iyileşen Mustafa Erhan Hekimoğlu ise idman eksiğini kapatıyor.

