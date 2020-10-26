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Kayseri Yağlaması tarifi, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır?

Türk mutfağının yöresel lezzetleri sofralarımıza renk katıyor. İşte sıcak sıcak yendiğinde lezzet şöleni yaşatacak bir Kayseri mutfağı tarifi... Kayseri Yağlaması tarifi, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır?

Kayseri Yağlaması tarifi, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır?

Her öğün afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir lezzet! Oldukça geniş olan Türk mutfağına dahil yöresel lezzetlerden olan Kayseri yağlaması, Dünyaca meşhur olan Türk mutfağına dair önemli et yemeklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Etli yemekleri ile meşhur olan Kayseri bölgesine özgü bu yiyecekte, bol malzemenin maharetli ellerle birleşmesi sonucu karşı konulamaz bir lezzet ortaya çıkıyor.

Kayseri Yağlaması Malzemeler:

3 su bardağı ılık su
1 küp yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Aldığı kadar un

İç malzemesi;

400 gr dana kıyma
Sıvıyağ
2 adet orta boy soğan
5-6 adet sivri biber
2 adet domates
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
En Üste;
Yoğurt sarımsak sos

Kayseri Yağlaması Yapılışı:

Öncelikle hamuru mayalayalım.
Bunun için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın.
Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.
Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.
Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın.
İç malzemesini hazırlayın.
Kıymayı sıvıyağ ile kavurun.
Tuz ve karabiberinin katın.
İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.
Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin.
Salçaları ekleyin.
En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin.
10 dakika daha kavurun.
Tencerenin kapağını kapatın.

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