        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük

        Kayserispor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 2. yarıda German Onugkha'nın attığı golle ligde üç maç sonra kazanan Kayserispor, düşme hattında bir basamak yükseldi ve puanını 23'e çıkararak 16. sıraya tırmandı. Sonuncu sırada yer alan ve 37. dakikada Matias Kranevitter'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

        Giriş: 19.03.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Kayserispor'dan kritik galibiyet!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada German Onugkha attı.

        İstanbul temsilcisinde forma giyen Matias Kranevitter, 37. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından puanını 23'e çıkaran ve 16. sıraya yükselen Kayserispor, alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyete imza attı ve üç maç sonra kazandı. Sonuncu sırada bulunan Fatih Karagümrük ise haftayı 17 puanla bitirdi.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7’nci dakikada Furkan Soyalp’in uzaklaştırmak istediği topta araya Tiago Çukur girdi. Tiago’nun ceza sahası yayının hemen üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        30’uncu dakikada Benes’in ceza sahası yayının ortasından yaptığı plase vuruşta top kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

        33’üncü dakikada Brenet’in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Grbic meşin yuvarlağı yumrukladı. Kaleciden seken topta ceza sahası içindeki Cardoso’nun şutu savunmadan döndü. Dönen topa hareketlenen Benasser’in ceza sahası yayı üzerinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

        37’nci dakikada topsuz alanda Mendes ile Kranevitter arasındaki tartışma sonrası kırmızı-siyahlı oyuncunun Mendes’e kafa atması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, direk kırmızı kartını göstererek Kranevitter’i oyun dışına gönderdi.

        42’nci dakikada ceza sahası yayının hemen dışından Benes’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        53’üncü dakikada Cardoso meşin yuvarlak ile Fatih Karagümrük ceza sahasına kat etti. Portekizli kanat oyuncusunun ceza sahası çizgisinin çaprazından yaptığı ortada kafa topuna yükselen Benes’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        57’nci dakikada Semih Güler sağ kanatta Brenet’i gördü. Sağ çaprazdan topu taşıyan Brenet’in havalandırdığı topta Onugkha’nın kafa vuruşunu kaleci Grbic tokatlayarak kalesini gole kapadı.

        59’uncu dakikada sol kanattan Benes’in yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Onukgha’nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın hakemi kafa vuruşu öncesi Onugkha’nın rakibini iterek faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

        66’ncı dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Semih Güler ters kanattaki Cardoso’yu topla buluşturdu. Cardoso’nun ceza sahası içi sol çaprazdan havalandırdığı topta Onukgha, yere düşerken sağ ayağı ile yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

        74’üncü dakikada Chalov’un ara pasında topa hareketlenen Onugkha’nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

        82’nci dakikada Benes’in hareketlendirdiği Cardoso’nun ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci ayakları ile topu kurtardı.

        Karşılaşma, Zecorner Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

        ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 76 Katongo), Benasser (Dk. 80 Görkem Sağlam), Benes, Mendes (Dk. 56 Makarov), Furkan Soyalp (Dk. 46 Onugkha), Cardoso, Chalov

        MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Lichnovsky, Anıl Çınar, Mladenovic (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan (Dk. 77 Kone), Serginho (Dk. 77 Traore), Barış Kalaycı (Dk. 62 Babicka), Tiago Çukur (Dk. 69 Johnson)

        GOL: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor)

        KIRMIZI KART: Dk. 37 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Chalov, Cardoso (Zecorner Kayserispor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de ayrıldığı sevgilisinin evine pompalı tüfekle ateş eden kadın tutuklandı

        Sultangazi'de Yağmur A. (42) bir süre önce ayrıldığı sevgisili C.G.'nin evine pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Yağmur A.'nın pompalı tüfekle evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) 

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
