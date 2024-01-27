Kayserispor'da Recep Uçar dönemi bitti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.