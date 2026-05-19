Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Kayserispor'dan 'lig tescil edilmesin' dilekçesi

        Kayserispor'dan 'lig tescil edilmesin' dilekçesi

        Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye dilekçe gönderdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'dan 'lig tescil edilmesin' dilekçesi

        Kayserispor Kulübü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, adaletin yeniden tecelli etmesi ve Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) dilekçe verildiği belirtildi.

        Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Kayserispor Futbol A.Ş. olarak 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda; aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Korkutan olayda risk altında olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı