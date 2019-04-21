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Kayserispor'dan TFF ve MHK'ye flaş çağrı!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir Galatasaray´a 3-1´lik sonuçla mağlup oldukları müsabakanın ardından kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayımlayarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından acil açıklama beklediklerini kaydetti

Kayserispor

Sarı kırmızılı kulüp tarafından açıklamada, Emre Akbaba´nın Sapunaru´ya kramponla vurmasına ve Umut Bulut´un köprücük kemiğinin kırıldığı pozisyona kırmızı kart verilmesi gerektiğini savunan Bedir, Galatasaray ceza sahasında Donk´un Artem Kravets´i düşürmesinin de penaltı olması gerektiğini ifade etti. Bedir açıklamasının devamında, "Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla kendisine karşı hata yapıldığına inanan, taraftar sayısı fazla, ekonomik gücü yüksek, medya desteği ve lobisi güçlü takımlar soluğu TFF ve MHK'de almakta ve hemen ertesi hafta alacaklarını bir başkasından tahsil etmektedirler. Bu itibarla, geçtiğimiz hafta oynanan FB-GS maçında GS aleyhine yapılan hakem hatasının faturası Kayserispor´a mı ödetilmiştir? Sporseverlerin yaygın algısı bu şekildedir. Bu izahatların özel ziyaretimizde değil Kayserispor camiası ve futbolseverlerin tamamının öğrenmesi bakımından açıklama şeklinde olmasını talep etmekteyiz. Aksi halde bu yangın sönmez ve ilgili otoriteler susarsa kontrol başka güçlere geçer" diye konuştu.

EROL BEDİR, ARDA KARDEŞLER´E SESLENDİ

Galatasaray ile oynadıkları maçı yöneten Arda Kardeşler´e seslenenen Bedir, "Maç esnasında da biliyordun ama sonrasında da görmüşsündür. Çok kötü ve yanlı maç yönettin. Vicdan sahibi hiç kimse aksini iddia etmiyor. O zaman; bu işi bilmiyorsan, bırak bu işi ve genç bir mühendis olarak ailenin geçimini başka alanlarda ara ve yapamayıp vebal aldığın hakemlik konusunda ısrarcı olma! Bu mesleği aslında biliyor, doğruları sen de görebiliyor ama başka nedenlerden dolayı çalamıyorsan o zaman durum daha da vahim. Yazık değil mi sana? Gelecekte çocuklarına ne anlatacaksın? Yol yakınken, canını yaktıkların artmadan bırak! Devam etme, edeceksen de yanlışlarından ve varsa telkinlerden arın, yüzüne bakamayacağın camiaların (İstikbal Mobilya Kayserispor) maçlarına verilsen bile uzun süre kabul etme. Yeteneğini ve iyi niyetini kabul ettirdiğinde büyük Kayserispor camia ve taraftarı da helaleşmeyi gündemine alabilir. Bir sözümüz de VAR hakemi Sekan Tokat´a; bu maçın görünmeyen ama yeni sistem gereği mesuliyeti en az maçın hakemi kadar olan Serkan hoca yukarıda yazılanlar sizin için de geçerlidir. (Konuşmalar açıklanmadığı için dahlinizin ne kadar olduğunu bilemiyoruz) Bu vesileyle, iyi bir misafirperverlik örneği gösterip bizleri ağırlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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