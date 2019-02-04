Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından ligin 15. haftasında görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakaladı.

Karaman'dan önce 14 maçta 12 puan toplayan ve ligini dibine demir atan Kayserispor, deneyimli teknik adamla 6 maçta 10 puan toplayarak düşme potasının üzerine çıkmayı başardı.

Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, ertesi hafta ise sahasında Akhisarsopr'u 1-0'la geçen Kayseri ekibi, daha sonra karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1), Antalyaspor (0-0), Bursaspor (1-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

HİKMET KARAMAN'LA TAKIM SAVUNMASI GÜÇLENDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle takım savunmasında ön plana çıktı.

Hikmet Karaman'dan önce oynadığı 14 maçta kalesinde 24 gol gören Kayserispor, tecrübeli hoca ile çıkılan 6 maçta 3 gol yedi.

Sezon başından bu yana hücumda gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte bu problem ise devam ediyor.

Kayseri ekibi, bu sezon 20 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, maç başı 0,85 gol ortalamasında kaldı.