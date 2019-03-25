İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Salonda ısınma ve topla koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın ikinci bölümünde sarı-kırmızılı oyuncular, sahada gruplar halinde 5'e 2 pas çalıştı.

İdman, yarı saha yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

İdmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Deniz Türüç, Cristian Sapunaru ile ameliyat olan Bernard Mensah ve sakatlığı devam eden Kana Bıyık katılmadı.