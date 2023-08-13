Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 3 puanı biz kaçırdık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularından övgüyle bahseden Atan, "Öncelikle oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunculara kendi sahamızda kazandığımız topların en tehlikeli olduğunu söyledim. Oralarda çok dikkatli davrandık." dedi.

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"ÇOK İYİ GOL FIRSATLARI YAKALADIK"

3 puanı kendilerinin kaçırdığını belirten Atan, "Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk." şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarı, 60 dakika çok iyi presler yaptık. Topu kaybettikten sonra karşı presi iyi yapmaya çalıştık. Hayatımda 6-2-2, bazen de 6-3-1 durarak rakibin bloklarını kapadık. Oyuncularım harfiyen her şeyi yerine getirdi. Bizim çok güzel hayallerimiz var. Belki başka takımlar çok güzel yapabilir. Bizden daha iyi kadrolar var ama bizim güvencemiz başka şeyler. Grup birlikteliği, taktik disipline bağlı kalmak."