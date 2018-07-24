Sarı kırmızılıların bir süredir Hollanda'da kamp yaptığını hatılatan Bedir, Çin'in Guizhou ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardıklarını, ancak kulübüyle olan durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Tjaronn Chery ile sözleşme yapmak için Çin'den dönüşünü beklediklerini kaydeden Bedir, '' Kayserispor için heyecan yaratan bir transfer olacak. Ryan Mendes, sözleşmesini uzatmayıp, ayrılınca, bir kanat oyuncusu arayışımız vardı'' diye konuştu.

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