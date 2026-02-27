Kaza anları kamerada! Samsun’da 13 yaşındaki iki kız çocuğuna kamyonet çarptı, kurtarılamadılar!
Samsun'da 13 yaşındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Meydana gelen kazada, kamyonet yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki ortaokul öğrencisine çarptı. Ağır yaralanan çocuklar kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan dava açıldı
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüne ilişkin kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAMYONET 2 KIZA ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; 30 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (20) idaresindeki kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan’a (13) çarptı.
AĞIR YARALANDILAR
Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
İki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜYE DAVA AÇILDI
Kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Y. hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU
Dün görülmeye başlanan davada, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, kız çocuklarının yayalara kırmızı ışık yanarken yolu geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, dosyanın kusur oranının netleştirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaza anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde ise iki kız çocuğunun kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada kamyonetin çarpması ve metrelerce savrulmaları yer aldı.