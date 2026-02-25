KAZA KIRIM OLAYLARININ İNCELENMESİ

Herhangi bir kaza kırım olayı, detaylı bir inceleme ve araştırma gerektirir. Bunun için çeşitli kaza inceleme kurumları ve yetkilendirilmiş komisyonlar görev yapar. Bu süreçler şu adımları içerir:

Olay Yerinin İncelenmesi: Kazanın gerçekleştiği yer detaylı olarak incelenir. Uçağın enkazı, kara kutu kayıtları (CVR ve FDR) ve diğer fiziksel deliller toplanır.

Neden Analizi: Kazaya neden olan faktörler, pilotaj hatası, mekanik arıza, hava durumu veya insan faktörleri gibi olası nedenler detaylı bir şekilde analiz edilir.

Raporlama: İncelemeler sonucunda bir rapor hazırlanır ve bu rapor kaza nedenlerini, kazadan alınan dersleri ve gelecekte benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemleri içerir.