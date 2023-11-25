Kaza yapan alkollü sürücü şoke etti! "Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek!" Bursa'da, şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan 29 yaşındaki Nergis E., gelen polislere, "Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım" dedi. Yapılan kontrolde 1.7 promil alkollü olduğu tespit edilen Nergis E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL