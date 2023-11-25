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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü şoke etti! "Ocakta yemek var, gitmem gerek!"

        Kaza yapan alkollü sürücü şoke etti! "Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek!"

        Bursa'da, şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan 29 yaşındaki Nergis E., gelen polislere, "Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım" dedi. Yapılan kontrolde 1.7 promil alkollü olduğu tespit edilen Nergis E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:50
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        Kaza yapan alkollü sürücü şoke etti! "Ocakta yemek var, gitmem gerek!"
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        Bursa'da kaza, sabah saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Nergis E. yönetimindeki otomobil Atatürk Caddesi'nde şarampole yuvarlandı.

        ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Nergi E., aracından kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        1.7 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

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        Polislere, "Ocakta yemeğim var. Gitmem gerekiyor" diyen Nergis E., yapılan testte 1.7 promil alkollü çıktı.

        MUHABİRİN KAMERASINI KIRDI

        Polislere, "Ben alkol almadım" diyen Nergis E. bu sırada kazayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırıp, `Kamerayı ben değil sen kırdın´ dedi. Muhabir şikayetçi olunca Nergis E. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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