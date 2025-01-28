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        Haberler Yaşam Kazakistan'da yüzyıllar öncesine ait yeni eserler keşfedildi

        Kazakistan'da yüzyıllar öncesine ait yeni eserler keşfedildi

        Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda tarihi yüzyıllar öncesine dayanan eserler gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:51
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        Kazakistan'da yüzyıllar öncesine ait yeni eserler keşfedildi
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        Atrau Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son 2 yıldır bölgedeki Karabau-2 kurganında arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı.

        Kurgandaki 9 mezarın 7'sinde Milattan Önce (MÖ) 6. yüzyıldan, Milattan Sonra (MS) 4. yüzyıla dek bölgede yaşayan atlı göçebe halk Sarmatlara ait takılar, silahlar ve seramik kapların yanı sıra insan kalıntıları da bulundu.

        Çıkarılan eserler, Atrau Bölge ve Tarih Müzesi'nde düzenlenen sergide ilk kez gösterildi.

        Eserlerin arasında her iki tarafında dağ leoparının tasvir edildiği ve ağırlığı yaklaşık 370 gram olan altın bilezik ise sergi ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

        Kazak arkeolog Marat Kasenov, Atrau bölgesinin bilim adamları tarafından zamanında Sarmatya İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bölge olarak nitelendirildiğini ve bunun arkeolojik kazı çalışmalarıyla kanıtlandığını belirterek, "(Sarmatlar dönemine ait) Bulunan toplam antik eser sayısı 1000 civarında. Bunların 100'ünü altın takılar oluşturuyor. Takılarda genellikle zamanında bölgede yaşayan leopar, yaban domuzu, kaplan gibi yırtıcı hayvanların resimleri var. En son yaptığımız bu kazı çalışmaları sonucunda ise bulunan eserler arasında daha önce ülkemizde hiç görülmemiş ve iyi korunmuş ahşaptan yapılan 2 kase (bardak) keşfettik" ifadelerini kullandı.

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        #kazakistan
        #Hazar Denizi
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