Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kazaların yaşandığı Sakaltutan için ihale | Son dakika haberleri

        Kazaların yaşandığı Sakaltutan mevkisindeki yol için ihale yapıldı

        Ölümlü ve yaralanmalı kazaların sıkça meydana geldiği Refahiye-Erzincan yolu Sakaltutan mevkisindeki kazaların önüne geçebilmek için ihale yapıldı. Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, "İhalemizi gerçekleştirdik. İlk fırsatta başlayacağız. Dolayısı ile fiziki olarak Sakaltutan mevkisinde her yeri, bütün yollarımızı ikiye bölmüş olacağız. Fiziki olarak ortayı kapatacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazaların yaşandığı Sakaltutan için ihale
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ölümlü ve yaralanmalı kazaların sıkça yaşandığı Refahiye-Erzincan yolu Sakaltutan mevkisinde kazaların önüne geçebilmek için ihale yapıldı.

        Erzincan'da 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, "Sakaltutan mevkisinde yaşanan kazalardan dolayı acil ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun üzerine valimiz ile istişare ederek hızlıca ihale yapmanın yoluna baktık. İlana verip ihalemizi gerçekleştirdik. İhale ilanını da 2 gün önce imzaladık" dedi.

        Türksoy, "130 milyon TL bedelle yaklaşık maliyeti vardı. Yaklaşık 90 milyon TL maliyetli ihale bedelle sattık. İlk fırsatta başlayacağız. Dolayısı ile fiziki olarak Sakaltutan mevkiinde her yeri bütün yollarımızı ikiye bölmüş olacağız. Fiziki olarak ortayı kapatacağız" diye konuştu.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da "Refahiye'den Erzincan'ın girişine kadar olan o 4 şeritli yolu refüjle ortadan bölüyoruz. Olan kazaların sebepleri şu, yol çok iyi ve 4 şeritli olduğu için gidiş geliş. Bazen arkadan gelen hızlı araba öndeki arabayı sollamak için direk karşı şeride geçiyor. Biz bu refüjü ilçenin başlangıcından Erzincan'ın girişine kadar getirdiğimiz zaman orada ki kazaları engellemiş olacağız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #erzincan haberleri
        #sakaltutan mevkisi
        #trafik kazalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları