Kazaların yaşandığı Sakaltutan için ihale

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların sıkça yaşandığı Refahiye-Erzincan yolu Sakaltutan mevkisinde kazaların önüne geçebilmek için ihale yapıldı.

Erzincan'da 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, "Sakaltutan mevkisinde yaşanan kazalardan dolayı acil ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun üzerine valimiz ile istişare ederek hızlıca ihale yapmanın yoluna baktık. İlana verip ihalemizi gerçekleştirdik. İhale ilanını da 2 gün önce imzaladık" dedi.

Türksoy, "130 milyon TL bedelle yaklaşık maliyeti vardı. Yaklaşık 90 milyon TL maliyetli ihale bedelle sattık. İlk fırsatta başlayacağız. Dolayısı ile fiziki olarak Sakaltutan mevkiinde her yeri bütün yollarımızı ikiye bölmüş olacağız. Fiziki olarak ortayı kapatacağız" diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da "Refahiye'den Erzincan'ın girişine kadar olan o 4 şeritli yolu refüjle ortadan bölüyoruz. Olan kazaların sebepleri şu, yol çok iyi ve 4 şeritli olduğu için gidiş geliş. Bazen arkadan gelen hızlı araba öndeki arabayı sollamak için direk karşı şeride geçiyor. Biz bu refüjü ilçenin başlangıcından Erzincan'ın girişine kadar getirdiğimiz zaman orada ki kazaları engellemiş olacağız" şeklinde konuştu.