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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi kayınbabası ve kayınvalidesini yaraladı! - Güncel haberler
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Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi; kayınbabası ve kayınvalidesi yaralı

Zonguldak'ta cani bir adam, boşanma aşamasında olduğu eşinin baba evini bastı. Tekme atıp kapıyı kıran zanlı, tüfekle kayınbabası ve kayınvalidesini yaraladı

Son dakika: Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi kayınbabası ve kayınvalidesini yaraladı! - Güncel haberler
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DHA

Zonguldak'ta, boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin bulunduğu kayınbabası Nazım Ş.'nin evini basan Önder T., tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşledi. Saldırıda Nazım Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde meydana geldi. Önder T., boşanmak üzere olduğu eşi Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Önder T. tekme atıp kapıyı kırdıktan sonra tüfeği ateşleyip Nazım Ş. ile eşi Ayşe Ş.'yi vurdu. Cansu T. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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