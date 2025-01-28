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        Kâbusu yaşattı! Polise direnen baba teslim oldu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayan ve polislere direnen kundaklama şüphelisi, uzun süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 08:42 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:21
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        Polise direnen baba teslim oldu!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunun olduğu evde boğazına bıçak dayayan şüpheli, teslim oldu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

        Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

        İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

        Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu.

        Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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