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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler KDV oranları ne kadar oldu, değişti mi? Katma Değer Vergisi KDV Resmi Gazete’de yayımlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        KDV oranları ne kadar oldu, değişti mi?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi KDV oranları açıklaması gündemde yer alıyor. Bakan Şimşek, gıdadaki KDV istismarını önlemeye yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını söyledi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:09
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        KDV oranları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmeler KDV oranları açıklamasını merak ediyor. Peki KDV oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

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        KDV ORANLARI NE KADAR OLDU?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek, gıdadaki KDV istismarını önlemeye yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını söyledi.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV artışı yapılmadı" dedi.

        Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yapılan düzenleme ile, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplanacak.

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