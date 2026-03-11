Keçiörengücü: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü haftayı 44, Sakaryaspor ise 29 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Konuk ekibi öne geçiren golü 15. dakikada Poyraz Yıldırım atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Mame Diouf kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e, Sakaryaspor ise 29'a çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sarıyer'e konuk olacak. Sakaryaspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak.
