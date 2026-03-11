Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Keçiörengücü: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü haftayı 44, Sakaryaspor ise 29 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da kazanan çıkmadı!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 15. dakikada Poyraz Yıldırım atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Mame Diouf kaydetti.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e, Sakaryaspor ise 29'a çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sarıyer'e konuk olacak. Sakaryaspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de silahla havaya ateş açtı tutuklandı: İşi 30 bin liraya aldım parayı alamadım

        SARIYER'de gece yarısı bir sokağa gelen kar maskeli şüpheli, cep telefonuyla silahla havaya ateş açtı. Silahla havaya ateş açtığı anları da cep telefonuyla kayda aldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın