Keçiörengücü: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'n 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'ndaki maçta kazana 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Erkan Develi ve 35. dakikada kendi kalesine Fatih Tultak attı. İstanbulspor'un tek golü 61. dakikada Fatih Tultak'tan geldi.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Keçiörengücü, 24 puana yükseldi. İstanbulspor, 20 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.