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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü: 4 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 4 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, evinde Şanlıurfaspor'u 4-1 mağlup etti. 45+2 (p) ve 65. dakikalarda Eduard Rroca, 49'da Okwuchukwu Ezeh ve 51. dakikada Mame Diouf'un golleriyle farklı kazanan Keçiörengücü, puanını 48'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 37 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:22
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        Keçiörengücü 2. yarıda farka gitti!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Keçiörengücü oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+2 (p) ve 65. dakikalarda Eduard Rroca, 49'da Okwuchukwu Ezeh ve 51'de Mame Diouf attı. Konuk ekibin tek golünü ise 65. dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 48'e yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 37 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.

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