Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi açıkladı!

Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki Melek, 1 haftadır aranıyor

Mardin'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan'ın (17) hayatından endişe ettiğini söyleyen annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi. (DHA)