        Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi açıkladı - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü, Ousmane Diaby'yi açıkladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:25
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gineli oyuncu Ousmane Diaby'yi renklerine bağladı.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." denildi.

        Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması da giyen Diaby'nin geçen sezon çalışmalarına Association Sportive Monument Libre de Kaloum Spor Akademisi'nde devam ettiği bildirildi.

        Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki Melek, 1 haftadır aranıyor

        Mardin'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan'ın (17) hayatından endişe ettiğini söyleyen annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi. (DHA)

