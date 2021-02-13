İlk oruç ne zaman tutulacak?

AA

ABD'de Teksas 394. Bölge Mahkemesi tarafından, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı giderek yaygınlaşan video konferans platformu Zoom üzerinden yapılan duruşmaya, avukatın ekranında yanlışlıkla kedi filtresiyle katılması sosyal medyada ilgi gördü.

AA'nın haberine göre Zoom uygulaması üzerinden yapılan duruşmada, avukat Ron Ponton'un yüzünün görünmesi gereken ekranda üzgün bakışlı bir kedi filtresi çıktı.

Ekrandaki kedi filtresini kaldırmakta zorlanan avukat, "Burada, yayındayım. Kedi değilim" dedi. Asistanı yardımıyla filtreyi kaldırmaya çalışan Ponton, filtreyi kaldırmayı başaramayınca duruşmaya bu şekilde devam edebileceğini söyledi.

Öte yandan duruşmayı yürüten Teksas 394. Bölge Mahkemesi Yargıcı Roy Ferguson'un bu komik anları paylaştığı video sosyal medyada hızla yayıldı.

Yargıç Ferguson, paylaşımında, "Çevrim içi duruşmaya katılmadan önce, bir çocuk bilgisayarınızı kullandıysa filtrelerin kapalı olduğundan emin olmak için Zoom video seçeneklerini kontrol edin" tavsiyesinde bulundu.

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