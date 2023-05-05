HASTALIKLAR HIZLA ÇOĞALIRDI

Dünyada kedilerin soyu tükenmiş olsaydı geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi birçok hastalık türerdi. Bunun en büyük örneği ise veba salgınıdır. Küresel ekosistemin bir parçası olan hayvanlar aslında sanılandan çok daha fazla fayda sağlıyor. Kedilerin soyu tükenseydi, çok kısa bir süre içerisinde yeryüzünde kemirgenlerin sayısı giderek çoğalırdı.