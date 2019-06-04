Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çiçeklerin açmasıyla kelebekler ve böcek türleri de gün yüzüne çıktı.

Havaların ısındığı ilçede popülasyonu artan kelebekler, doğa fotoğrafçılarının ve kelebek gözlemcilerinin ilgisini çekmeye başladı.

Türkiye Kelebek Gözlemcileri ve Fotoğrafçıları Topluluğu (ADAMEROS) üyesi ve coğrafya öğretmeni Sercan Bölük, AA muhabirine, baharın gelişiyle nadir görülen kelebek popülasyonunun da artmaya başladığını söyledi.

Kelebeklerin nisandan temmuz sonuna kadar doğada kendini gösterdiğini ifade eden Bölük, "Ülkemizde ulaşılması zor ve nadir türler var. Çok Gözlü Anadolu Tüylüsü (Polyommatus antidolus),Diana Mavisi (Polyommatus diana),Apollo (Parnassius apollo),Anadolu Zümrütü (Callophrys paulae) ve Anadolu Ateşi (Lycaena asabinus) gibi türler, Giresun'un iç kesimlerinde yer alan Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde görülüyor" diye konuştu.

Bölük, Giresun'da yeni gözlemler öncesi 111 bilinen kelebek türü olduğunu belirterek, "Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kelebek gözlemcileri ile bu kelebekler içerisinde çok nadir görülen kelebek türlerini bulduk. Şebinkarahisar'daki gözlemlerimden sonra bu sayıyı 160 türe kadar çıkardık" dedi.