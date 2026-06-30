Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında di̇yalog devam edi̇yor

CHP’de kurultay talebi için ortak yol oluşturulma kapsamda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç geçtiğimiz gün Özgür Özer’le görüşmüştü. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptı.

ALİ ÖZTUNÇ GENEL MERKEZ'E GELDİ

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında arabuluculuk yapan isimlerden birisi olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir araya gelen Ali Öztunç, MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı.

MESAJ TRAFİĞİ YAŞANDI

Özgür Özel’in mesajlarını getiren Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun Özel’e iletmek üzere verdiği mesaj ile birlikte Genel Merkez'den ayrıldı.