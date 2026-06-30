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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında di̇yalog devam edi̇yor

        Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında di̇yalog devam edi̇yor

        CHP'de mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay için mesaj trafiği devam ediyor. Önceki gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu ile Özel arasında mesaj trafiği

        CHP’de kurultay talebi için ortak yol oluşturulma kapsamda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç geçtiğimiz gün Özgür Özer’le görüşmüştü. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptı.

        ALİ ÖZTUNÇ GENEL MERKEZ'E GELDİ

        Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında arabuluculuk yapan isimlerden birisi olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne geldi.

        KILIÇDAROĞLU İLE 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

        Geçtiğimiz gün Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir araya gelen Ali Öztunç, MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı.

        MESAJ TRAFİĞİ YAŞANDI

        Özgür Özel’in mesajlarını getiren Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun Özel’e iletmek üzere verdiği mesaj ile birlikte Genel Merkez'den ayrıldı.

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