DHA

Özdeş, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi. Denizlispor'un maçta taraftar desteğiyle kendilerini baskı altına aldığını belirten Özdeş, "Oldukça etkili bir oyun oynadılar. Kalemizde çok sayıda duran top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma ve topu tutma eksik olunca sonunda da gol geldi. Devrenin sonunda 10 kişi kalınca, bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı. İkinci yarıda savunma yapmak ve oyunu tutmak önemliydi. Takımım bunu 75'inci dakikaya kadar yaptı. Oldukça iyi mücadele gösterdiler. Maç 2-0 olunca da karşılaşma sona erdi. Denizlispor'u kutluyorum, bugün oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler. İkinci yarı kazanamama gibi bir durumumuz var. Eksik oyuncularımız döndüğünde, hemen tamir etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Geçmiş geçmişte kalıyor. Camiayı ve oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Camiam bunu yapabilecek güçte. Umuyorum, bu psikolojiyi düzeltir, kazanmaya başlarız" dedi.