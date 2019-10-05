Kemal Özdeş, 4-1 kaybedilen İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası şunları söyledi:

"Maçın bütününe baktığımızda Konyaspor'u tebrik ediyorum. Maçı 4-1 kazandılar, daha fazla da atabilirlerdi. Bizim için önemli olan Konyaspor'un ilk golünden önce girdiğimiz birkaç pozisyon olmasıydı. Onları gole çevirebilmeliydik ki bize daha uygun bir oyun olsun. Sonrasında VAR ile ofsayt kaldırılıp verilen bir gol, dönüşünde penaltı, en dağılmaya müsait olduğumuz andı. Bu cezayı da 3-0 öne geçerek kesti Konyaspor. Pavelka'nın sakatlığı da etkilenince ilk 30 dakika istediğini oynayan Kasımpaşa için her şey birden terse döndü. Yemeden atmak önemliydi.

İkinci yarının ilk bölümünde de baskıyı yaratmak önemliydi. Çok adamla gitmeye, doğru alanlardan gitmeye çalıştık. İyi savundu Konyaspor da. Bu kez penaltı pozisyonu... Kaleci kurtardıktan sonra tekrar VAR tekrar ettirdi. Normal, bir kural hatası varsa tekrarlanır. Belki o golü yedikten sonra da oyunumuz dağıldı. 4-1'den sonra da Konyaspor daha becerikli olsa daha gol atabilirdi.

"HAKEMİMİZ VAR'A BİLE BAKMAMIŞTI"

Bilhassa iki haftadır iyi oynuyor takımım. İki haftalık galibiyetten sonra burada beklentimizin gerçekleşmemesi bizde bir hayal kırıklığına neden oldu ama başka bir şey daha var. Hakemimizle ilgili herhangi bir şey yok, iyi bir maç yönetti. VAR'ın desteğiyle de maçın sonucuna etki edecek hata yapmadı. Ancak hakemimiz, ikinci hafta Alanya'da oynadığımız maçın da hakemiydi. O karşılaşmayı da 4-1 kaybetmiştik. O maç 0-0 devam ederken gelen bir dirsek, ağız burun kan içinde kalmıştı. Hakemimiz orada VAR'a bile bakmamıştı.

"ÜÇ MAÇ YÖNETMİŞ, İKİSİ KASIMPAŞA"

Şimdi bakıyorum, bu haftayla birlikte üç maç yönetmiş sevgili hakemimiz, ikisi Kasımpaşa maçı. MHK'ye diyorum ki hakem mi yok? Lütfen bizim maçlarımız da önemsensin. Belki de Türkiye'de en planlı oynayan iki takımın mücadelesiydi bugün. Oyuncularım hakemle bir güvensizlik yaşıyor. Evet, sonuca hiç etki etmedi, iyi de bir maç yönetti, ona da bir şey söylemiyorum. Bana sarı kart gösterdi, Quaresma topla ilk buluştuğunda ona baskı, yıldırma... Uyarıda bile bulunmadı. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor çünkü ciddi emekler harcıyoruz.

"HEDEFLERİMİZ HAYALLERİMİZ VAR. BUNUN PEŞİNDEN KOŞMAK İSTİYORUZ"

Bizim hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bunun peşinden koşmak istiyoruz. Sahada fark yaratmak istiyoruz. Bugün ortaya çıkan skor bunu engelledi tabii ki ve sorumlusu benim. Oyuncularımın dağılmaması gerekiyor, 4-1'den sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Ancak oyun böyle, 4-1'den sonra biri daha özgüvenli oluyor, birinin gardı daha da düşüyor. Şimdi bir milli maç arası var bu geçmiş 4 maçlık periyottan çok memnunum, ta ki bugünkü 30. dakikadan sonrasına kadar. Hedefimiz yukarılarda olmak. Eksiklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Milli Takımımız'a da başarılar diliyorum."